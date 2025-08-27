1. FC Nürnberg vor Verpflichtung von Hoffenheims Becker

Miroslav Klose wartet als Trainer nach dem Nürnberger Fehlstart dringend auf personelle Verstärkung. Ein neuer Mittelfeldspieler soll weiterhelfen.

© Foto: Uwe Anspach/dpa
© Foto: Uwe Anspach/dpa

Trainer Miroslav Klose könnte beim 1. FC Nürnberg nach dem Saison-Fehlstart einen dringend benötigten Zugang im Mittelfeld bekommen. Finn Ole Becker steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zum Tabellenletzten der 2. Liga.

Der 25-Jährige soll demnach nach dem Medizincheck bei den Franken einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Laut „Kicker“ soll es für den „Club“ ein finanziell günstiger Transfer werden. Beckers Vertrag bei den Hoffenheimer endet am 30. Juni 2026. Die 2. Liga kennt der Akteur, der seine beste Zeit im Profifußball zwischen 2018 und 2022 beim FC St. Pauli hatte.

Nach drei Zweitliga-Niederlagen und dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal kann Klose gerade im zentralen Mittelfeld jede Verstärkung gebrauchen. Becker soll diese werden. Der „Club“ empfängt am Freitag (18.30 Uhr) im Max-Morlock-Stadion den SC Paderborn. Dann sollen die ersten Punkte geholt werden. (dpa/lby)

THEMEN: Becker, Fußball, Hoffenheim, Klose, Neuzugang, Nürnberg, Saison, Sport, Trainer

