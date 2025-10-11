100.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Hof

Franken

Rund 100.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Samstag in Hof.

Eine 19-Jährige missachtete an einer Kreuzung die geltende Vorfahrtsregelung bei ausgeschalteter Ampelanlage und nahm damit einem 21-jährigen Audifahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerin des Audi leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. 

THEMEN: 100.000 Euro Schaden, 19-Jährige, ausgeschaltete Ampel, Verkehrsunfall, Vorfahrt missachtet

