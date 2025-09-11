100 Kilogramm Birnen von Baum gestohlen

Franken

Ein Birnbaum in Oberfranken steht plötzlich leer – von den Früchten und möglichen Dieben fehlt jede Spur.

Etwa 100 Kilogramm Birnen haben Unbekannte von einem Baum in Oberfranken gestohlen. Die 87 Jahre alte Besitzerin des Birnbaums bemerkte, dass die Früchte fehlten und informierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Täter haben sich demnach zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an dem Baum in Thierstein (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) bedient. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf circa 250 Euro. (dpa/lby)

THEMEN: Baum, Birnen, Früchte, Oberfranken, Schaden, Thierstein

