11-Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Ein 11-Jähriger ist am Samstagabend in Marktredwitz mit einem Pfefferspray attackiert worden. Der Junge gab bei der Polizei an, dass ein Mädchen ihm auf dem Hof der Grundschule in der Bauerstraße grundlos mit einem Pfefferspray in die Augen gesprüht habe.

Er erlitt dabei eine Augenreizung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Aussage konnte die Polizei eine 15-Jährige aus Waldershof als Täterin ermitteln. Im Verlauf des Abends erschien dann auch deren 14-jährige Begleiterin mit ihrer Mutter bei der Polizei und gab eine Tatbeteiligung zu. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.