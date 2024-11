12-Jährige aus Zandt vermisst

Seit Montag, den 4. November 2024, wird die 12-jährige Laura Xenia Waszczuk aus Zandt im Landkreis Cham vermisst.

Laura verließ gegen 10:00 Uhr das elterliche Wohnanwesen in Zandt und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Seitdem wurde das Mädchen nicht mehr angetroffen. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Laura sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Bevölkerung gebeten, aufmerksam zu sein und mögliche Hinweise an die Polizei zu melden.

Laura Xenia Waszczuk wird wie folgt beschrieben:

1,65 m groß

schlanke Statur

blond-braune, schulterlange, glatte Haare

Brillenträgerin

Bekleidung: helle Schuhe, helle Hose, schwarzes Oberteil, Rucksack mit Muster

Die Polizeiinspektion Bad Kötzting bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09941/9431-21 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier