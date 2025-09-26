13-jährige Ashley Hope Karl aus Regensburg vermisst

Regensburg

Seit dem 11. September 2025 wird die 13-jährige Ashley Hope Karl aus Regensburg vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mädchens.

Ashley wollte am 11. September 2025 bei einer Freundin übernachten und am darauffolgenden Tag eine Wohngruppe in Regensburg besichtigen. Beides ist jedoch nicht erfolgt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Weder die Freundin noch die Mutter haben Kontakt zur 13-Jährigen. Das Mädchen hält sich oft im Bahnhofsbereich von Regensburg auf.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der 13-Jährigen bislang nicht ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Ashley in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen gebeten.

Ashley Hope Karl wird wie folgt beschrieben:

  • ca. 1,55 m groß
  • kräftige Statur
  • lange, dunkelbraune Haare
  • ganz in schwarz gekleidet
  • trägt oftmals eine Brille

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!

Weitere Infos zu der Vermissten finden Sie auf: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091471/index.html

THEMEN: Ashley Hope, Regensburg, Suchaktion, Suche, vermisst

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: Michael_Pointner, pixabay.com
 24.09. 09:27 Glückliches Ende der Vermisstensuche im Kreis Regensburg Eine ältere Dame ist in der Nacht auf Dienstag verschwunden und löste eine …
Bild: Polizeiinspektion Regensburg Süd
 24.09. 17:14 Pinke Geburtstagstorte in Regensburger Innenstadt abgeholt Die Geburtstagstorte, die vor ein paar Tagen in der Regensburger Altstadt …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 24.09. 15:56 Mutmaßlicher Serieneinbrecher im Kreis Regensburg festgenommen Ein Serientäter brach in den vergangenen Monaten in verschiedene Häuser in …
Symbolbild: kalhh, pixabay.com
 24.09. 13:05 Wohnungsbrand in Sinzing durch Speiseöl Eine Wohnung in Sinzing (Kreis Regensburg) gerät in Brand und verursacht viel …
Bild: Armin Weigel/dpa
 23.09. 16:15 Ministerpräsident Franz Josef Strauß kommt in die Walhalla In der Ruhmeshalle bei Regensburg stehen derzeit 132 Büsten großer deutscher …
Symbolbild: xiSerge, pixabay.com
 18.09. 14:11 Alpinist aus Bayern in Kärnten vermisst – Suche unterbrochen Nach tagelanger Suche gibt es keine Spur vom Vermissten aus …