Seit dem 11. September 2025 wird die 13-jährige Ashley Hope Karl aus Regensburg vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mädchens.

Ashley wollte am 11. September 2025 bei einer Freundin übernachten und am darauffolgenden Tag eine Wohngruppe in Regensburg besichtigen. Beides ist jedoch nicht erfolgt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Weder die Freundin noch die Mutter haben Kontakt zur 13-Jährigen. Das Mädchen hält sich oft im Bahnhofsbereich von Regensburg auf.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der 13-Jährigen bislang nicht ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Ashley in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen gebeten.

Ashley Hope Karl wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,55 m groß

kräftige Statur

lange, dunkelbraune Haare

ganz in schwarz gekleidet

trägt oftmals eine Brille

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!

Weitere Infos zu der Vermissten finden Sie auf: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091471/index.html