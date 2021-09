13-Jährige aus Tegernheim vermisst

Seit vergangenem Sonntag (29.08.2021) wird die 13-jährige Cristina-Larisa Rostas aus Tegernheim vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf den möglichen Aufenthaltsort der 13-Jährigen.

Das Mädchen wurde zuletzt am Sonntag gegen 20 Uhr in der elterlichen Wohnung in Tegernheim gesehen und am nächsten Tag als vermisst gemeldet.

Derzeit sind keine konkreten Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Mädchens bekannt. Sie könnte sich jedoch im Stadtgebiet Regensburg aufhalten.

Cristina-Larisa wird wie folgt beschrieben: