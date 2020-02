Bahnhofsarenal in Regensburg gesperrt, wegen Sprengung des Wirsing-Turms

Heute um 11 Uhr ist es soweit. Das ehemalige Studentenwohnheim am Ernst-Reuter-Platz in Regensburg, der sogenannte Wirsing Turm, wird kontrolliert gesprengt. In diesem Bereich muss mit weiträumigen Sperrungen gerechnet werden. Anwohner werden evakuiert und erhalten eine Unterkunftsmöglichkeit.

Sie wurden mit einem separaten Schreiben bereits Wochen vorher über die Evakuierungsmaßnahmen informiert. Voraussichtlich gegen 12 Uhr wird mit drei lauten Signaltönen der erfolgreiche Abschluss der Sprengung verkündet. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten das Gebiet heute Vormittag weitläufig zu umfahren.

Während der Durchführung der Sperrung kann es trotz aller ergriffenen Maßnahmen zu einer Staubentwicklung kommen. Eine gesundheitliche Gefährdung ist nicht durch den entstehenden Staub ist nicht gegeben.

Straßensperrungen: Ab 9 Uhr wird rund um das Lutherhaus am Ernst-Reuter-Platz 2 die Durchfahrt für jeglcihen Verkehr komplett gesperrt. Die Sperrung betrifft Teile der D.-Martin-Luther-Straße, der Luitpoldstraße, der Hemauerstraße, der Bahnhofstraße, der Galgenbergbrücke, der Albertstraße, des St.-Peters-Weg un der Maximilianstraße. Gegen 12 Uhr wird die Sperrung vermutlich aufgehoben.

Bahnverkehr: Der Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt, allerdings sollten Bahnreisende sich auf Umwege einstellen, da der Zugang zum Bahnhof stark eingeschränkt ist.

ÖPNV: Durch die Sperrung muss der Busverkehr in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 13 Uhr umgeleitet werden. Die Haltestelle Hauptbahnhof/Albertstraße als Umsteigemöglichkeit für die Linien 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 wird in die Friedenstraße (vor den Arcaden) verlegt. Mehr Informationen unter https://www.rvv.de (https://www.rvv.de)

Aktuelle Informationen zur Sprengung und den damit einhergehenden Einschränkungen unter https://www.regensburg.de/rathaus/regensburg-plant-und-baut/bahnhofsareal-mit-zukunft/aktuelles-zum-projekt/sprengung und https://www.rvv.de.

Informationen zum Interims-ZOB unter https://www.regensburg.de/rathaus/regensburg-plant-und-baut/bahnhofsareal-mit-zukunft/interims-zob.