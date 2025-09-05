14-Jähriger aus Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg vermisst

Seit Donnerstagabend wird der 14-jährige Pedro Teixeira Coelho vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Donnerstagabend hat der 14-Jährige gegen 18:00 Uhr das elterliche Wohnhaus in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste soll zusammen mit einem Freund im Zug nach Sulzbach-Rosenberg gefahren sein. Der Freund ist dort ausgestiegen und Pedro weitergefahren.

Mögliche Anlaufadressen des 14-Jährigen und weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen waren bislang ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 14-jährige Pedro Teixeira Coelho wird wie folgt beschrieben:

ca.1,65m groß

braune kurze Haare

vermutlich bekleidet mit weißem T-Shirt, hellblauer Jeans, schwarzen Nike Schuhen, grauer Jacke

hat außerdem eine schwarze Sporttasche bei sich

Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09661/8744-0 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier