14-Jähriger aus Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg vermisst

Seit Donnerstagabend wird der 14-jährige Pedro Teixeira Coelho vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Am Donnerstagabend hat der 14-Jährige gegen 18:00 Uhr das elterliche Wohnhaus in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Vermisste soll zusammen mit einem Freund im Zug nach Sulzbach-Rosenberg gefahren sein. Der Freund ist dort ausgestiegen und Pedro weitergefahren.
Mögliche Anlaufadressen des 14-Jährigen und weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen waren bislang ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Der 14-jährige Pedro Teixeira Coelho wird wie folgt beschrieben:
- ca.1,65m groß
- braune kurze Haare
- vermutlich bekleidet mit weißem T-Shirt, hellblauer Jeans, schwarzen Nike Schuhen, grauer Jacke
- hat außerdem eine schwarze Sporttasche bei sich
Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09661/8744-0 oder über den Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!