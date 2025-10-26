15-jährige Ashley Ettinger aus Schwandorf vermisst

Schwandorf

Seit Montagabend (20.10.) wird die 15-jährige Ashley Ettinger aus Schwandorf vermisst. Das Mädchen verließ am Montag gegen 19:00 Uhr eine betreute Einrichtung in Schwandorf und kehrte nicht wieder zurück. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Hinweise, dass Ashley Opfer einer Straftat wurde, gibt es nicht! Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich Ashley  aus freien Stücken und möchte nicht in die Einrichtung zurückkehren. Sie hält sich vermutlich im Bereich der Stadt Weiden oder im Landkreis Schwandorf auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ashley Ettinger wird wie folgt beschrieben:

  • 1,55m groß
  • schwarze, lange Haare
  • schlank
  • größere Entzündung im Bereich des Mundes (Herpes)

Quelle: privat

THEMEN: 15-Jährige, Ashley, Betreuungseinrichtung, Schwandorf, vermisst

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 23.10. 09:56 Ursache für Großbrand in Pilsheim ermittelt Am 14. Oktober brach ein Großbrand auf einem Bauernhof im Burglengenfelder …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 21.10. 10:15 Bodenwöhr: 88-Jähriger verursacht Brand Bei einem Brand im Bodenwöhrer Ortsteil Pingarten im Kreis Schwandorf ist am …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 15.10. 10:40 Nabburg: Frau mit brennbarer Flüssigkeit übergossen In Nabburg im Landkreis Schwandorf ist es am späten Sonntagabend zu einem …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 01.10. 12:03 Junge Frau im Bus von Mann belästigt Eine 17-Jährige hat am Dienstag bei der Polizeiinspektion Schwandorf Anzeige …
Symbolfoto: Toulouse, pexels.com
 30.09. 08:25 Tauchunfall am Murner See Tauchunfall am Sonntag am Murner See im Kreis Schwandorf. Polizei, …
Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de
 21.08. 08:31 SAD: Erneut in Dönerbude eingebrochen Nach einer Reihe von Einbrüchen in Dönerbuden vor zwei Wochen, hat ein …