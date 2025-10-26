Seit Montagabend (20.10.) wird die 15-jährige Ashley Ettinger aus Schwandorf vermisst. Das Mädchen verließ am Montag gegen 19:00 Uhr eine betreute Einrichtung in Schwandorf und kehrte nicht wieder zurück. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Hinweise, dass Ashley Opfer einer Straftat wurde, gibt es nicht! Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich Ashley aus freien Stücken und möchte nicht in die Einrichtung zurückkehren. Sie hält sich vermutlich im Bereich der Stadt Weiden oder im Landkreis Schwandorf auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ashley Ettinger wird wie folgt beschrieben:

1,55m groß

schwarze, lange Haare

schlank

größere Entzündung im Bereich des Mundes (Herpes)

Quelle: privat