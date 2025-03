15-Jähriger aus Nittendorf vermisst

Seit Samstag, den 22. Februar 2025, wird der 15-jährige Molnar Sandor aus Undorf/Nittendorf vermisst. Die Polizeiinspektion Nittendorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen.

Molnar wurde zuletzt am Dienstag, 25. Februar gegen 14:45 Uhr bei der Realschule in Murnau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) durch eine Zeugin gesehen. Er verließ zuvor seine Wohngruppe im Streitgespräch mit seinem Betreuer. Von seiner Wohngruppe wurde er als vermisst gemeldet. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Es wird vermutet, dass sich Molnar im Bereich Murnau aufhält. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Molnar sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.

Molnar Sandor wird wie folgt beschrieben:

Ca. 182 cm groß

Athletische Figur

braune, lockige Haare

Bekleidung: schwarze Daunenjacke, schwarzer Pullover, blaue oder schwarze Hose, Schuhe der Marke ‚Nike‘

Bei der Sichtung am 25. Februar trug er:

Schwarze Jogginghose

Weiße Jacke mit blauen Ärmeln

Die Polizeiinspektion Nittendorf bittet die Bevölkerung unter ihrer Rufnummer 09404/9514-0, der Rufnummer der PI Murnau 08841/6176-0 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier