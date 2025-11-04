15-Jähriger soll Tankstelle in Unterfranken überfallen haben

Franken

Bewaffnet stürmt ein Mann in eine Tankstelle und erbeutet Geld. Die Polizei nimmt rasch einen Verdächtigen fest.

Ein 15-Jähriger soll in Unterfranken eine Tankstelle überfallen und Geld geraubt haben. Die Polizei konnte den Jugendlichen noch auf der Flucht am Sonntagabend in Eschau (Landkreis Miltenberg) festnehmen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, kam der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Der 15-Jährige soll mit bedecktem Gesicht die Tankstelle betreten und einen Mitarbeiter mutmaßlich mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll er mehrerer hundert Euro aus der Kasse mitgenommen haben.

Wenige Minuten nach der Tat konnten zivile Einsatzkräfte den 15-Jährigen festnehmen und das Geld sicherstellen. Ermittelt wird wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. (dpa/lby)

THEMEN: Beute, Geld, Polizei, Raub, Tankstelle, Überfall

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 31.10. 08:26 Tankstellenüberfall in Hof: Jugendlicher gesteht Nach einem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Hof am 15. Oktober hat die …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 17.10. 09:49 Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hof In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei bislang unbekannte Männer …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 23.09. 06:11 Mehrere Einbrüche in Eschenbach Vergangenes Wochenende entwendeten mehrere Diebe verschiedene Elektrogeräte …
Symbolbild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
 17.09. 16:03 Geldregen auf Bundesstraße – ehrliche Finderin rettet Wirtin Eine Frau fährt mit ihrem Wagen in Franken über eine Bundesstraße, als sie …
Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
 27.05. 08:19 Maskierte überfallen Frau in ihrem Haus Es klingelt an der Tür. Eine Frau öffnet und wird überfallen. Nicht allen …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 13.02. 10:53 Regensburg: 16-Jähriger von Unbekannten überfallen Ein Jugendlicher ist laut Polizeibericht am Dienstag in Regensburg überfallen …