15-Jähriger soll Tankstelle in Unterfranken überfallen haben

Bewaffnet stürmt ein Mann in eine Tankstelle und erbeutet Geld. Die Polizei nimmt rasch einen Verdächtigen fest.

Ein 15-Jähriger soll in Unterfranken eine Tankstelle überfallen und Geld geraubt haben. Die Polizei konnte den Jugendlichen noch auf der Flucht am Sonntagabend in Eschau (Landkreis Miltenberg) festnehmen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, kam der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Der 15-Jährige soll mit bedecktem Gesicht die Tankstelle betreten und einen Mitarbeiter mutmaßlich mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll er mehrerer hundert Euro aus der Kasse mitgenommen haben.

Wenige Minuten nach der Tat konnten zivile Einsatzkräfte den 15-Jährigen festnehmen und das Geld sicherstellen. Ermittelt wird wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. (dpa/lby)