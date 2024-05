16-Jähriger aus Amberg vermisst

Seit Montagmittag wird der 16-jährige Elias Dauer aus Amberg vermisst. Die Polizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen.

Elias hat am Montag um 12:15 Uhr seine Schule in Amberg verlassen und ist nicht mehr zum Nachmittagsunterricht zurückgekehrt. Seitdem wurde Elias nicht mehr gesehen. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Elias sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Elias Dauer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 172 cm groß

Sehr schlank

Braune kurze Haare

Schwarzer Kapuzenpullover der Marke Super Dry

Schwarze Weste mit aufgesetzten Taschen

Rotes T-Shirt der Marke Nike

Sehr weite blaue Jeanshose

Schwarze Schuhe der Marke Nike

Der vermisste Elias führt zudem einen Rucksack der Marke Adidas mit schwarzen Streifen mit sich und hat einen hüpfenden Gang.

Die Polizeiinspektion Amberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09621/890-0 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.