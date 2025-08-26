17-Jährige in Regensburg überfallen

Zwei Jugendliche werden überfallen – eine von ihnen ausgeraubt. Die Polizei hat nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Nach dem Überfall auf zwei 17-Jährige in Regensburg sitzen zwei Tatverdächtige nun in U-Haft. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Teenagerinnen am frühen Sonntagmorgen von einer vierköpfigen Gruppe junger Frauen zunächst angesprochen und anschließend bedroht.

Zwei der mutmaßlichen Täterinnen durchsuchten die Jugendlichen demnach nach Bargeld, während die anderen beiden abseits standen und das Geschehen beobachteten. In der Folge wurde einer der Jugendlichen gewaltsam die Handtasche entrissen.

Mithilfe der Auswertung von Videomaterial konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Dabei handelt es sich um zwei junge Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren. Beide seien bereits polizeibekannt, hieß es weiter. Den Angaben zufolge wurden die beiden festgenommen, einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/lby)