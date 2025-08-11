18-Jähriger nach tagelanger Suche tot gefunden

Bayern

Tagelang wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau finden die Ermittler persönliche Gegenstände des 18-Jährigen. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Nach tagelanger Suche nach einem 18-Jährigen an der Donau in Schwaben ist der junge Mann tot gefunden worden. Die Leiche des Vermissten sei am Sonntag entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zum Fundort und der mutmaßlichen Todesursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen.

Seit fast einer Woche verschwunden

Der 18-Jährige war seit Montag verschwunden gewesen. Am Donnerstagabend meldete ihn seine Mutter als vermisst, daraufhin wurde in Donauwörth nach dem Mann gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber der Wasserrettung. Die Beamten gingen davon aus, dass der Mann in den Fluss geriet und verunglückte.

Bei der Suche wurden am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau mehrere Gegenstände von ihm gefunden. Ein Polizeihund habe an einer Parkbank schwarze Turnschuhe, zwei Joints und seinen Schlüsselbund entdeckt. Taucher suchten daraufhin im Gewässer nach dem Vermissten – vergeblich. (dpa/lby)

