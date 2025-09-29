19-Jähriger überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Weiden

Ein 19-Jähriger ist laut Polizeibericht am Samstagabend in Weiden Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Ein Unbekannter soll den jungen Mann in der Frauenrichter Straße auf Höhe der Unterführung bei der Herz-Jesu-Kirche plötzlich angegriffen und zu Boden gebracht haben. Zwei weitere Männer kamen hinzu und unterstützten den Angreifer. Die Täter nahmen dem 19-Jährigen seinen Geldbeutel ab und flüchteten. Er erlitt eine leichte Verletzung am Kopf.

Täterbeschreibung:

  • Täter 1: männlich, ca. 1,90 m groß, ca. 25 Jahre, schlank, trug einen grünen Jogginganzug
  • Täter 2: männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 20 Jahre, athletische Figur, lockige Haare, trug Jeans und eine schwarze Jacke
  • Täter 3: männlich, ca. 1,60 m groß, ca. 20 Jahre alt, schlank
