19-Jähriger überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Ein 19-Jähriger ist laut Polizeibericht am Samstagabend in Weiden Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Ein Unbekannter soll den jungen Mann in der Frauenrichter Straße auf Höhe der Unterführung bei der Herz-Jesu-Kirche plötzlich angegriffen und zu Boden gebracht haben. Zwei weitere Männer kamen hinzu und unterstützten den Angreifer. Die Täter nahmen dem 19-Jährigen seinen Geldbeutel ab und flüchteten. Er erlitt eine leichte Verletzung am Kopf.

