2.500 Euro an Fakeshop überwiesen

Franken

Auf einen täuschend echt aussehenden Fakeshop eines vermeintlichen Discounters fiel eine Frau aus Rehau im Kreis Hof jetzt herein.

Sie ging davon aus, einen Gefrierschrank von knapp 83 Euro zu kaufen. Bei der anschließenden Weiterleitung zu einem Online-Bezahldienst, autorisierte sie jedoch die Freigabe von 2.500 Euro, die in japanischen Yen auf das Konto des angeblichen Verkäufers gingen. Als die 57-Jährige den Irrtum bemerkte, versuchte sie sofort, die Zahlung zu stornieren, erhielt bislang jedoch nur etwa 73 Euro zurück. Die Polizei Rehau ermittelt nun wegen Warenbetrugs.

