Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cham ist ein 20-Jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der junge Mann kam aus zunächst unklaren Gründen am Freitagabend von einer Straße bei Pemfling ab. Danach überschlug er sich mit seinem Auto. Der junge Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er habe mehr als 1,1 Promille im Blut gehabt, so ein Polizeisprecher. (nach dpa/lby)