Regensburgs Coach Enochs: «Die Lage ist ernst»

Der SSV Jahn Regensburg will nach drei frustrierenden Niederlagen mit elf Gegentoren in der 2. Fußball-Bundesliga die Wende erzwingen. Trainer Joe Enochs sprach vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Mit-Aufsteiger Preußen Münster von einer «angespannten Situation». Seine Mannschaft nehme aber die Lage an. «Die Lage ist ernst, wir haben die letzten drei Spiele verloren. Wir müssen im nächsten Heimspiel punkten», sagte Enochs vor dem Premierenduell beider Teams in der 2. Liga. «Wir sind voller Zuversicht, dass wir den Negativtrend drehen werden.»

Regensburg gegen Münster ist ein Kellerduell. Der Jahn hat von fünf Spielen nur eines gewonnen und gerade einmal ein Tor erzielt. Münster wartet noch auf den ersten Sieg, hat aber immerhin schon fünfmal getroffen. «Wir müssen wacher sein zu Beginn des Spiels», forderte Enochs. «Wir müssen unser Spiel durchdrücken.» Die Regensburger müssten zudem die Flut an späten Gegentoren stoppen. «Ich bin mir sicher, dass das die Mannschaft aufgenommen hat und in Zukunft besser machen wird», befand Enochs. (dpa/lby)