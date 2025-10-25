21-Jähriger von Gruppe angegriffen

Am späten Donnerstagabend ist ein 21-Jähriger im Regensburger Ostenviertel von einer Gruppe körperlich attackiert worden. Es soll sich um mindestens sechs Personen handeln. Die Angreifer nahmen dem jungen Mann das Handy und die Geldbörse ab und flüchteten in Richtung Osttangente. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die Kripo Regensburg bittet um Hinweise.
Das könnte Sie auch interessieren
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com30.01. 08:14 Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt Am Dienstag wurde ein 50-Jähriger in einem Drogeriemarkt in Regensburg von …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com18.12. 14:42 Regensburg: Unbekannte rauben jungen Mann aus Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend in Regensburg beraubt worden. Gegen 20:30 …
Symbolfoto: Martin Quast, pixelio.de23.10. 13:02 Randalierender Fahrgast in Bus Ein randalierender Fahrgast in einem Bus hat am Dienstag für richtig Ärger …
Foto: Rike, pixelio.de07.10. 12:08 Raub in Regensburg – Tatverdächtige festgenommen Am frühen Freitagmorgen ist es im Regensburger Diskothekenviertel zu einem …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com29.09. 15:39 19-Jähriger überfallen und ausgeraubt – Zeugen gesucht Ein 19-Jähriger ist laut Polizeibericht am Samstagabend in Weiden Opfer eines …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de01.09. 15:01 Lappersdorf: Maßkrug gegen Kopf geschlagen Ausgerechnet bei einer Geburtstagsfeier kam es in der Nacht auf Samstag in …