21-Jähriger von Gruppe angegriffen

Am späten Donnerstagabend ist ein 21-Jähriger im Regensburger Ostenviertel von einer Gruppe körperlich attackiert worden. Es soll sich um mindestens sechs Personen handeln. Die Angreifer nahmen dem jungen Mann das Handy und die Geldbörse ab und flüchteten in Richtung Osttangente. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die Kripo Regensburg bittet um Hinweise.