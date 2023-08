22-Jähriger gerät von Autobahn ab – und verunglückt tödlich

Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz Wittschauer Höhe an der A6 …

Lkw-Fahrer zwischen Sattelzügen eingeklemmt Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz Wittschauer Höhe an der A6 …

Lkw-Fahrer zwischen Sattelzügen eingeklemmt Am Samstagmorgen ereignete sich auf dem Parkplatz Wittschauer Höhe an der A6 …

Fotos: Bernhard Frank, Stadt Amberg