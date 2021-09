Der Mann war am frühen Sonntagmorgen mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Daraufhin schleuderte sein Fahrzeug wieder zurück auf die Autobahn und prallte in die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die A93 wurde zwischen den Abfahrten Ponholz und Teublitz in Fahrtrichtung Hof vorübergehend gesperrt.