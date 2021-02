25-Jähriger noch immer vermisst

Noch immer fehlt von dem 25-jährigen Moritz Wiemers jede Spur. Wie wir bereits berichteten, verließ der junge Mann am 09. Februar nach einem Streit mit seiner Freundin deren Wohnung in Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt und fuhr mit seinem Auto weg. Sein Fahrzeug wurde zwischenzeitlich verlassen in einem Waldstück am Dillberg aufgefunden. Von ihm fehlt allerdings bislang jede Spur.

Beschreibung von Moritz Wiemers:

– ca. 180 cm groß

– schlank

– blonde, glatte Haare

– war zuletzt mit einer schwarzweißen Jogginghose, rot-braunem Pullover und vermutlich einer grauen Steppjacke bekleidet

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes geben kann, wird gebeten, sich dringend unter der Polizeinotrufnummer 110 zu melden. Jegliche sachdienliche Angaben werden des Weiteren rund um die Uhr bei der Polizeiinspektion Neumarkt unter der Telefonnummer 09181/4885-0 entgegengenommen.