25 Kilogramm Drogen gefunden – Vater und Sohn festgenommen

Polizisten halten ein Fahrzeug an. Darin entdecken sie nicht nur kiloweise Methamphetamin.

© Symbolbild: Peter Kneffel/dpa

Schleierfahnder haben in einem Fahrzeug auf einer Autobahn in der Oberpfalz 25 Kilogramm Methamphetamin gefunden. Die beiden 57 und 28 Jahre alten Insassen des Wagens wurden am Dienstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen wurde das Vater-Sohn-Gespann einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Kontrolliert wurde das Fahrzeug laut Polizei am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Velburg (Landkreis Neumarkt i.d.OPf.). Die Beamten stellten auch fest, dass die Zulassungsbescheinigung gefälscht war. Bei einer intensiven Durchsuchung fanden die Beamten im Bereich des Kofferraums Pakete mit den Drogen. Die Polizei sprach von einem «Schmugglerversteck». Nun ermittelt das Fachkommissariat für Rauschgift der Kriminalpolizei. (dpa/lby)