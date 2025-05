Pärchen klaut 120 Kosmetikartikel

Unbekannte haben am Mittwoch aus einem Drogeriemarkt in Wörth an der Donau im Kreis Regensburg rund 120 Kosmetikartikel im Gesamtwert von ca. 1.600 € geklaut. Eine Kamera zeichnete den Mann und die Frau bei ihrer Diebestour auf. Der Großteil der gestohlenen Waren wurde in die schwarze Handtasche der Frau gesteckt, während ihr Partner sich umsah und aufpasste. Die Polizei in Wörth an der Donau ermittelt und sucht Zeugen.

Beschreibung der Täter:

Ca. 40 bis 45 Jahre alter Mann, ca. 170 cm groß, dunkle, normallange, wellige Haare, Vollbart, südosteuropäische Erscheinung, vollschlanke Figur, schwarzes T-Shirt mit Aufschrift „Kappa“, dunkle Hose sowie dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen. Beide Arme vollständig bis zum Handgelenk tätowiert.

Ca. 35 bis 40 Jahre alte Frau, ca. 165 cm groß, südosteuropäische Erscheinung, leicht untersetzte Figur, schwarze Kleidung, weiße Sneakers, dunkle, hochgesteckte Haare, führte eine große, schwarze Handtasche mit sich.