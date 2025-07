Ein Oberpfälzer rückt an die Spitze des deutschen Heeres: Generalmajor Dr. Christian Freuding aus Weiden wird ab September neuer Inspekteur des Heeres. Er übernimmt das Amt von Generalleutnant Alfons Mais, der sich über Jahre mit großem Engagement und Weitsicht für die Bundeswehr stark gemacht hat.

Mais prägte insbesondere das Leuchtturmprojekt „Brigade Litauen“ entscheidend mit, das als Teil der NATO-Strategie zur Stärkung der Ostflanke gilt. Sein Nachfolger Dr. Freuding bringt umfassende Erfahrung aus militärischer Führung, administrativer Planung und politischer Koordination mit – zuletzt als Leiter des Planungs- und Führungsstabs im Verteidigungsministerium.

Mit frischem Elan und strategischer Expertise will Freuding die laufenden Projekte des Heeres vorantreiben und neue Impulse für die Modernisierung der Truppe setzen. Der Wechsel an der Spitze markiert einen wichtigen Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Heeres in einer sicherheitspolitisch herausfordernden Zeit.

Auszug aus Wikipedia zur Person:

Christian Freuding (* 20. August 1971 in Weiden in der Oberpfalz)

Generalmajor des Heeres der Bundeswehr

Leiter des Lagezentrums Ukraine und des Planungs- und Führungsstabs des Bundesministers der Verteidigung in Berlin