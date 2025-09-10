Millionenschaden bei Brand in Döllnitz

Bei einem Brand bei der Firma Rettenmeier (ehemals Ziegler) im Industriegebiet Döllnitz im Kreis Neustadt an der Waldnaab ist am Mittwoch ein Millionenschaden entstanden.

Das Feuer entwickelte sich am Morgen in einer nicht in Betrieb befindlichen Trocknungsanlage des Pelletswerks und wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Mitarbeiter konnten den Brand zunächst eindämmen, dann übernahm die Feuerwehr mit einem Großaufgebot. Rund 110 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Ein Teil der Trocknungsanlage wurde völlig zerstört. Verletzte gab es nicht. Der entstandene Sachschaden liegt in Millionen-Höhe.