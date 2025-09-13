Ladies-Night Shopping Bags am Samstag und Dienstag zu haben

Amberg

Am Freitag, den 19.09.2025, lädt die Stadt Amberg wieder zur beliebten Ladies Night – einem besonderen Shopping-Event in der Innenstadt.

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein begehrtes Extra: die Ladies-Night Shopping Bags, gefüllt mit tollen Goodies, Gutscheinen, Rabattaktionen und kleinen Überraschungen der Händler. Die 350 limitierten Shopping Bags sind heiß begehrt – und nur an zwei Terminen im Stadtlabor Amberg erhältlich, nämlich am Samstag (13.9)  ab 17 Uhr und am Dienstag (16.9.) ab 8:30 Uhr. Bei der Ladies Night öffnen über 55 Geschäfte bis 22 Uhr.

