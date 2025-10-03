Sulzbach-Rosenbergerin wegen Drogen-Deals im Kilobereich vor Gericht

Vor dem Landgericht Amberg muss sich derzeit eine 23-Jährige aus Sulzbach-Rosenberg verantworten.

Die Frau soll Teil einer kriminellen Bande gewesen sein, die im Kilobereich mit Drogen wie Crystal Meth und Marihuana gehandelt und dabei auch Waffen besessen haben soll. Laut Anklage organisierte sie Verstecke für Drogen und Waffen, war an mehreren Käufen beteiligt – darunter 30 Kilo Marihuana – und nutzte eine von ihr angemietete Wohnung als „Betäubungsbunker“. Dort seien auch Schusswaffen, darunter eine Maschinenpistole, gefunden worden.

Die Angeklagte selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Das Verfahren ist auf mehrere Prozesstage angesetzt, ein Urteil wird Anfang November erwartet.