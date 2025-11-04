3,3 Promille auf der A9 – Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Franken

In Schlangenlinien über drei Fahrstreifen: Ein 42-Jähriger und sein Beifahrer sind ziemlich betrunken auf der Autobahn unterwegs.

Mit mehr als 3,3 Promille ist ein Autofahrer auf der A9 bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unterwegs gewesen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen gemeldet, der in Richtung Berlin über alle drei Fahrstreifen in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife der Polizei Bayreuth stoppte das Auto schließlich an einem Rasthof. Der 42 Jahre alte Fahrer war deutlich betrunken, auch sein Beifahrer kam auf 3,6 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Nach Polizeiangaben kam es zu keiner Gefährdung anderer Autofahrer. (dpa/lby)

THEMEN: Alkohol, Auto, Polizei, Promille, Schlangenlinien

