35 Jahre später: Chapman bekommt Preis für «Fast Car»

Rund 35 Jahre nach der Veröffentlichung des Songs «Fast Car» hat die US-Sängerin Tracy Chapman (59) dafür einen Preis bekommen. Chapman erhielt bei den Country Music Awards in der Nacht in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee die Auszeichnung in der Kategorie «Song des Jahres», nachdem der Country-Sänger Luke Combs die Ballade gecovert hatte.

Das sei «eine wahre Ehre» für sie, hieß es in einer Mitteilung von Chapman, die auf der Bühne verlesen wurde.

Combs gewann mit seinem Cover auch in der Kategorie «Single des Jahres» und bedankte sich in seiner Dankesrede bei Chapman dafür, dass sie «einen der besten Songs aller Zeiten» geschrieben habe. Mit dem Original hatte Chapman 1988 schon mehrere Preise gewonnen. Neben Chapman gewann bei den Country Music Awards vor allem die Sängerin Lainey Wilson, die fünf Preise einsammelte. (dpa)