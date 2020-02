36-Jährige nach Auseinandersetzung in Neumarkt gestorben

Eine Frau ist am Donnerstag in Neumarkt nach einer Auseinandersetzung mit zwei Männern gestorben.

Die Leiche der 36-Jährigen wurde gestern rechtsmedizinisch untersucht, mit einem Ergebnis ist in der kommenden Woche zu rechnen. Die beiden Männer, ein 50-Jähriger und ein 41-Jähriger sind auf freiem Fuß, da sich kein dringender Tatverdacht ergab. Zu der Auseinandersetzung war es am Donnerstagnachmittag hinter einem Supermarkt gekommen. Die Frau wurde bei dem Streit schwer verletzt, musste reanimiert werden und starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Um was es bei der Auseinandersetzung ging oder wie die Tat genau ablief, ist bisher noch unklar. Laut Polizei kannten sich die drei.