37-Jähriger aus Neumarkt vermisst

Seit Freitag, 8. Dezember, wird der 37-Jährige Allen Chaproniere aus Neumarkt vermisst.

Er wurde zuletzt am Donnerstag in seinem Zimmer einer Wohngemeinschaft gesehen. Trotz Fahndungsmaßnahmen und Befragungen konnte er noch nicht aufgefunden werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Chaproniere in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Allen Chaproniere kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

kräftige Statur

lange, leicht gräuliche schwarze Haare

Vollbart

Die Polizeiinspektion Neumarkt bittet unter der Telefonnummer 09181 / 48850 oder am Polizeinotruf 110 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.