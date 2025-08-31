4 Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei Lederdorn im Kreis Cham kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 23-jährige Fahrer eines hoch motorisierten Wagens hatte ein Auto überholt und war beim Einscheren auf nasser Straße ins Schleudern geraten. Dabei touchierte er zunächst einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 53-Jährigen zusammen. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie sowie der Unfallfahrer und seine 2 Mitinsassen wurden allesamt schwer verletzt.