4 Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Cham

Bei Lederdorn im Kreis Cham kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 23-jährige Fahrer eines hoch motorisierten Wagens hatte ein Auto überholt und war beim Einscheren auf nasser Straße ins Schleudern geraten. Dabei touchierte er zunächst einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 53-Jährigen zusammen. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie sowie der Unfallfahrer und seine 2 Mitinsassen wurden allesamt schwer verletzt. 

THEMEN: 4 Schwerverletzte, Frontalzusammenstoss, Gegenfahrbahn, Schleudern

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa
 31.08. 11:16 Mehrere Unfälle auf der A93 nach Starkregen Am Freitagvormittag hat Starkregen auf der A93 gleich mehrere Unfälle …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 29.08. 10:45 76-Jähriger aus Roding vermisst Seit Donnerstagmorgen, den 28.08.2025, wird der 76-jährige Johann Bösl aus …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 28.08. 12:06 Cham: 16-Jährige sexuell genötigt Am Montagnachmittag ist eine 16-Jährige in Cham sexuell genötigt worden. Die …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 25.08. 15:40 Cham: Unbekannter belästigt Frau auf Parkbank Eine 38-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Cham sexuell belästigt worden. Die …
Stefan Puchner/dpa
 24.08. 12:53 Fußgänger beim Rückwärtsfahren von Auto angefahren In Traitsching im Kreis Cham ist am Samstag ein Fußgänger von einem Auto …
Foto: Rosa-Maria Rinkl, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
 22.08. 10:43 Blaualgen im Drachensee – Baden vermeiden Im Drachensee bei Furth im Wald im Landkreis Cham hat sich aktuell stark …