40-Jähriger aus Regensburg vermisst

Seit Mittwochmorgen, 13. August, wird der 40-jährige Andrej Erhardt aus Regensburg vermisst. Es ist durchaus möglich, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr Erhardt hat sich Mittwochmorgen (13. August), gegen 8:45 Uhr, zuletzt bei seinem Arbeitgeber gemeldet. Dieser erkannte die Dringlichkeit der Nachricht und informierte die Polizei. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Da es durchaus möglich ist, dass sich Herr Erhardt in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Herr Erhardt könnte sich in Regensburg aufhalten. Es ist außerdem möglich, dass sich der 40-Jährige im Bereich seines Zweitwohnsitzes im Raum Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) befindet.

Andrej Erhardt wird wie folgt beschrieben:

1,76 m groß

blau-graue Augen

schlanke Figur

dunkelblonde Haare

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2001 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.