40-Jähriger greift Menschen an und flüchtet

Am späten Dienstagnachmittag ist es am Poststeig in Nabburg im Landkreis Schwandorf zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Ein 40-jähriger Mann aus dem Nabburger Umland soll dabei mit einer abgebrochenen Flasche auf mehrere Bekannte losgegangen sein. Die alarmierte Polizei traf vor Ort drei Verletzte an. Sie waren zwar nicht direkt von der Flasche getroffen worden, hatten jedoch durch Abwehr- und Ausweichbewegungen Verletzungen an Schulter und Hand erlitten. Zudem brach sich eine Person bei der Flucht durch einen Sturz das Schienbein.

Während die Verletzten vom BRK versorgt wurden, fahndeten Beamte der Polizeiinspektion Nabburg nach dem Tatverdächtigen. In der Perschener Straße am Naabufer wurde er entdeckt. Der Mann versuchte erneut zu fliehen und sprang in die Naab. Nach einer intensiven Absuche gelang es Einsatzkräften der Wasserwacht, den unterkühlten Mann aus dem Wasser zu bergen. Er wurde anschließend der Polizei übergeben, ärztlich untersucht und in Gewahrsam genommen.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.