40 Jahre «Sweet Dreams» – Eurythmics-Jubiläum

Mit seiner Ex-Freundin Annie Lennox gründete Dave Stewart 1980 die Eurythmics und stürmte weltweit die Hitparaden. Zum 40-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums «Sweet Dreams» bringt Stewart die Musik der Eurythmics zurück auf die Bühne.

Nur wenige Hits der 80er Jahre sind so einprägsam und zeitlos wie «Sweet Dreams (Are Made Of This)» von den Eurythmics.

40 Jahre ist es jetzt her, dass das britische Popduo damit seinen internationalen Durchbruch feierte. Anlässlich des Jubiläums bringt Dave Stewart die Musik der Eurythmics nun wieder auf die Bühne. Im Rahmen der Tournee «Eurythmics Songbook: Sweet Dreams – 40th Anniversary» spielt er Konzerte in Düsseldorf, Frankfurt und Berlin. Die 68-jährige Annie Lennox, mit der Stewart im letzten Jahr bei der Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame auftrat und mit der er bis heute befreundet ist, ist nicht dabei.