40 Kilogramm Pyrotechnik und Waffen beschlagnahmt

40 Kilogramm Pyrotechnik und mehrere Waffen haben Polizisten bei einer Grenzkontrolle in der Oberpfalz an der tschechischen Grenze gefunden. Die Beamten durchsuchten den Kofferraum eines Wagens und entdeckten unter anderem drei Kugelbomben, einen Teleskopschlagstock, Schlagringe und verbotene Reizstoffsprühgeräte, wie die Polizei mitteilte. Der 25 Jahre alte Autofahrer hatte für die Einfuhr keine Berechtigung.

Silvester sei zwar noch einige Monate entfernt, doch so langsam beginne die vermehrte illegale Einfuhr von Feuerwerkskörpern, sagte ein Sprecher der Polizei. Er vermutet, dass die Menschen darauf setzen, weit vor dem Jahreswechsel nicht kontrolliert zu werden. Die Beamten hätten aber gerade jetzt ein wachsames Auge auf mögliche Schmuggelversuche.

Die Polizei beschlagnahmte die Feuerwerkskörper nach der Kontrolle am Donnerstag bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth). Gegen den 25-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ermittelt. (dpa/lby)