40 Kilogramm Pyrotechnik und Waffen beschlagnahmt

dpa

40 Kilogramm Pyrotechnik und mehrere Waffen haben Polizisten bei einer Grenzkontrolle in der Oberpfalz an der tschechischen Grenze gefunden. Die Beamten durchsuchten den Kofferraum eines Wagens und entdeckten unter anderem drei Kugelbomben, einen Teleskopschlagstock, Schlagringe und verbotene Reizstoffsprühgeräte, wie die Polizei mitteilte. Der 25 Jahre alte Autofahrer hatte für die Einfuhr keine Berechtigung.

Silvester sei zwar noch einige Monate entfernt, doch so langsam beginne die vermehrte illegale Einfuhr von Feuerwerkskörpern, sagte ein Sprecher der Polizei. Er vermutet, dass die Menschen darauf setzen, weit vor dem Jahreswechsel nicht kontrolliert zu werden. Die Beamten hätten aber gerade jetzt ein wachsames Auge auf mögliche Schmuggelversuche.

Die Polizei beschlagnahmte die Feuerwerkskörper nach der Kontrolle am Donnerstag bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth). Gegen den 25-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ermittelt. (dpa/lby)

© Foto Bundespolizei
© Foto Bundespolizei

THEMEN: 40 Kilogramm Pyrotechnik, beschlagnahmt, Bundespolizei, Grenzkontrolle, Waffen

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild: markusmarcinek, pixabay.com
 22.09. 16:57 Kiloweise Pyrotechnik bei Grenzkontrolle in Auto gefunden Ohne Erlaubnis, aber mit jeder Menge Pyrotechnik wollte ein Mann über die …
Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa
 08.09. 11:47 Spanien verkündet Waffenembargo gegen Israel Spanien zählt zu den schärfsten Kritikern des israelischen Militäreinsatzes in …
Foto: Simon Dallinger/AAP/AP/dpa
 01.09. 08:10 „Bitte gib auf“: Großfahndung nach mordendem „Reichsbürger“ Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel, der Schütze flüchtet in die …
Foto: Rod Lamkey/AP/dpa
 25.08. 08:18 US-Medien: Nationalgarde in Washington jetzt bewaffnet Die Nationalgarde ist zunehmend im Stadtbild von Washington präsent. Bislang …
Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv
 16.08. 06:33 Lkw schiebt Auto gegen Leitplanke und fährt weiter Auf der A6 hat ein Lastwagenfahrer ein Auto mit seinem Sattelschlepper gegen …
Foto: Harald Tittel/dpa
 14.08. 09:44 Grenzkontrollen kosten 80,5 Millionen Euro Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an allen deutschen …