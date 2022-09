42-Jähriger seit zwei Wochen vermisst

© Foto: Polizei

Nachdem die Familie seit zwei Wochen von einem 42-jährigen Mann aus Polen nichts hörte, haben sie ihn bei der Polizeiinspektion Hof als vermisst gemeldet.

Bereits am 19.08.2022 wollte der Mann mit einem Fernbusunternehmen von seinem Wohnort in Polen über Hof nach Frankreich fahren. Da er zum damaligen Zeitpunkt alkoholisiert war, verwies ihn das Buspersonal an der Haltestelle am Bahnhof aus dem Bus. Hier verliert sich die Spur des 42-Jährigen. Weder zur Familie noch zu Freunden hat er seitdem Kontakt aufgenommen. Da er dazu noch unter Epilepsie leidet ist eine Gefährdung für Leib oder Leben nicht auszuschließen. Der Vermisste hat keinerlei Bezug nach Hof.

Der 42-jährige Dariusz Baczek wird als sehr schlank, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, sehr kurze Haare, ohne Bart und ohne Brille beschrieben.

Zeugen, die einen Mann mit dieser Beschreibung gesehen haben oder Informationen über dessen Verbleib haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hof unter 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.