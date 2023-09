43-Jähriger aus Regensburg vermisst

© Foto: Privat

Seit Freitag (08.09.) wird der 43-jährige Andreas Kühn aus Regensburg vermisst.

Er wurde an diesem Tag zuletzt gegen 22:00 Uhr im Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg gesehen. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar. Und es gibt auch keine Erkenntnisse, wo sich Herr Kühn aufhalten könnte. Möglicherweise befindet er sich in einem hilflosen Zustand.

Beschreibung des Vermissten:

1,72 m groß

ca. 70 kg schwer

braune Haare

Bekleidung: blaue Jeans, roter Pullover

evtl. Verband an beiden Armen und Pflaster auf der Stirn

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2121 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise aus der Bevölkerung.