4:3-Spektakel in Aue: Drei Punkte gegen Regensburg

Erzgebirge Aue hat die Abstiegszone in der 3. Fußball-Liga vorerst verlassen. Gegen Jahn Regensburg siegte die Elf von Trainer Jens Härtel vor 8.537 Zuschauern mit 4:3 (1:1). Erik Majetschak (45.+2), Julian Guttau (54.), Jonah Fabisch (86.) und Erik Weinhauer (90.+6) trafen für Aue, Eric Hottmann (45.+6), Sebastian Stolze (60.) und Benedikt Bauer (68.) für die Gäste. Aue liegt mit 15 Punkten auf Platz 15, Regensburg mit 14 Zählern auf Rang 16.

In einer zerfahrenen Partie kam Aue vor allem nach Standards zu etwas Torgefahr. Die erste Chance hatte aber Regensburg: Einen Volleyschuss von Hottmann (28.) entschärfte Martin Männel im Auer Tor. Das Spiel belebte sich danach zusehends und Aue ging spät in Führung – doch Regensburg glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus.

Nach der Pause gab es Chancen und Tore auf beiden Seiten. Aue legte mit einer von Guttau direkt verwandelten Ecke vor, Stolze glich wenige Minuten später wieder aus. Beide Teams agierten nun mit offenem Visier, es fehlte aber häufig an der letzten Genauigkeit. So war Bauers Führungstor noch entscheidend abgefälscht.

Bei Aue kam Marcel Bär zu seinem Comeback nach Achillessehnenriss. In der wilden Schlussphase schaffte Fabisch zunächst den Ausgleich. Nachdem Regensburg nach einem Foul an Philipp Müller vergeblich einen Elfmeter gefordert hatte, setzte der eingewechselte Weinhauer den Schlusspunkt. (dpa)

THEMEN: 3. Fußball-Liga, Erzgebirge Aue, Regensburg, SSV Jahn Regensburg

