48. Internationaler Museumstag

Mit freiem Eintritt, vielen Aktionen und Veranstaltungen wird heute (18.05.) der 48. Internationale Museumstag gefeiert. Auch Museen aus der Oberpfalz beteiligen sich an der Aktion.

Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Fronbergerin in der Schönheitengalerie Ludwigs I. zu finden ist? Oder dass mit Hilfe von Schwandorfer Hausfrauen Oskar von Miller den Elektroherd deutschlandweit bekannt machte? Mehr dazu können Sie im Stadtmuseum Schwandorf erfahren. Im Landkreis Cham beteiligen sich insgesamt 17 Museen, Galerien, Ausstellungen und Kirchen an der Aktion. Und in Sulzbach-Rosenberg steht der Museumstag unter dem Motto “Museen mit Freude entdecken”