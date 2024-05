49-Jährige aus Störnstein vermisst

Seit Samstag, den 20. April 2024, wird die 49-jährige Karin Heinz aus Störnstein im Kreis Neustadt/WN vermisst.

Karin Heinz verließ an diesem Tag ihr Wohnanwesen. Sie gab an, für mehrere Tage verreisen zu wollen. Am 3. Mai hielt sie sich vermutlich in der Prager Altstadt auf. Seitdem wurde die Frau nicht mehr gesehen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Beschreibung:

ca. 175 cm groß

schlanke Statur

blonde, leicht ergraute, schulterlange Haare

blaue Augen

Bekleidung: brauner, knielanger Mantel mit Kapuze; schwarze Hose mit weißen Streifen; schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln; weiße Bauchtasche; auffälliger Ring mit Steinbesatz

Die Kriminalpolizei Weiden bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0961/401-2222 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.