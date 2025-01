51-Jährige aus Roding vermisst

Seit Donnerstag (16.01) wird die 51-jährige Ramona Solleder aus Roding im Kreis Cham vermisst. Sie könnte sich auch im Bereich Regensburg aufhalten.

Die Polizeiinspektion Roding bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Frau Solleder stieg am 16.01.25 um 06:02 Uhr in Roding an der Sparkasse in den Bus der Linie 43 in Richtung Regensburg. In Regensburg angekommen wollte sie wohl den Bus in Richtung Bernhardswald nehmen, kam jedoch nach bislang vorliegenden Erkenntnissen dort nicht an. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Solleder in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb wird die Bevölkerung um Mitfahndung gebeten.

Ramona Solleder wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß

schlank

graue, schulterlange Haare offen getragen

keine Brille

Bekleidung: schwarze Winterjacke mit Fellkapuze, schwarz-kariertes Hemd, blaue Jeans, Winterstiefel, blaue Handtasche und Shopper

Die Polizeiinspektion Roding bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09461/94210 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Ein Foto der Vermissten finden Sie hier