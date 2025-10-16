54-Jähriger akzeptiert Mordurteil nicht

Franken

Das Gericht ist überzeugt, dass der Mann seine Ex-Partnerin in Kulmbach mit einem Messer ermordet hat und verhängte eine lebenslange Haftstrafe. Dagegen legte der Angeklagte nun Rechtsmittel ein.

© Symbolbild: Daniel Vogl/dpa
© Symbolbild: Daniel Vogl/dpa

Ein 54-Jähriger aus Kulmbach akzeptiert das gegen ihn verhängte Mordurteil des Landgerichts Bayreuth nicht. Der Angeklagte habe Revision eingelegt, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Die erste Strafkammer des Landgerichts hatte den Mann in der vorigen Woche zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seine ehemalige Partnerin mit einem Messer brutal ermordet haben soll. Die Richter zeigten sich überzeugt, dass der Angeklagte am 2. März dieses Jahres seine ehemalige Partnerin in der noch gemeinsamen Wohnung mit einem Jagdmesser unvermittelt angegriffen hat, als die Frau von einem Treffen mit einer Freundin nach Hause kam. Durch die zahlreichen Stiche wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie innerhalb weniger Minuten starb.

Als Grund für die Tat sahen die Richter unter anderem Wut und Frust des Mannes über die Trennung von seiner Partnerin. Der Deutsche wurde direkt nach der Tat in der Wohnung festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Verteidiger des Mannes hatte für eine Verurteilung wegen Totschlags und eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren plädiert. (dpa/lby)

THEMEN: Bayreuth, Femizid, Gericht, Kulmbach, Mord, Prozess, Revision, Urteil

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Daniel Vogl/dpa
 15.07. 10:25 Mord an Ex-Freundin – Haftstrafe ist rechtskräftig Ein 20-Jähriger ermordet seine Ex-Freundin, weil sie sich seiner Kontrolle …
Foto: Sebastian Schlenker/dpa
 14.01. 08:50 Tödlicher Streit in WG – Angeklagter schweigt Er soll in der Wohngemeinschaft das Sagen gehabt haben: Ein 41-Jähriger steht …
Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
 03.09. 07:56 Prozessbeginn nach Mord an THW-Mitarbeiterin in Coburg Weil seine Annäherungsversuche erfolglos blieben und er sich von ihr …
Foto: Angelika Resenhoeft/dpa
 17.07. 13:30 Lebenslange Haft nach Tod von Gastwirt in Würzburg Ein Maskierter erschießt wie aus dem Nichts in Würzburg einen Gastwirt. Das …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 27.03. 11:05 Revision im Prozess um Mord auf Bahngleis eingelegt Für eine lange Zeit müssten die drei Angeklagten ins Gefängnis, wenn das …
Foto: Armin Weigel/dpa
 04.03. 08:37 Mann soll 60 Jahre alte Bekannte getötet haben – U-Haft Einsatzkräfte fanden die Getötete bei dem 54 Jahre alten Verdächtigen. Die …