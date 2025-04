57-Jährige aus Thalmassing vermisst

Seit dem 21. April 2025 wird die 57-jährige Maria Theresia Rebler aus Thalmassing im Landkreis Regensburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Frau.

Seit Montag wird die 57-jährige Maria Theresia Rebler aus Thalmassing vermisst. Sie wurde am Nachmittag desselben Tages bei der Polizeiinspektion Neutraubling als vermisst gemeldet. Frau Rebler wurde zuletzt gegen 08:30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Ludwig-Zausinger-Straße gesehen. Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr verließ sie das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Wohin sie sich begeben wollte oder welche Anlaufstellen sie möglicherweise aufsuchte, ist derzeit nicht bekannt. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Frau Rebler in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Personenbeschreibung von Maria Theresia Rebler:

181 cm groß

ca. 62 kg schwer

Schlanke, hagere Statur

Möglicherweise bekleidet mit: blauer Jacke, Jeanshose, grauen Turnschuhen

Führt eventuell einen Schlüsselbund mit kleinem Pinguinanhänger mit sich

Hinweise zum Aufenthaltsort von Maria Theresia Rebler nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/9302-0, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

