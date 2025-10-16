6-Jähriger beschädigte Gräber in Schwarzenbach

Neustadt/WN

Nach mehreren Fällen von Sachbeschädigung auf dem Friedhof in Schwarzenbach bei Pressath im Landkreis Neustadt hat die Polizei den Verursacher ermittelt – es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen.

Bereits am 14. September hatte die Polizeiinspektion Eschenbach über verwüstete Gräber berichtet. Am folgenden Tag kam es dort erneut zu Beschädigungen. Dank eines Hinweises konnte eine Streife den Jungen noch auf dem Friedhofsgelände antreffen.

Das Kind gestand die Taten. Der Bub wurde den Eltern übergeben.

