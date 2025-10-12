Circa 600 Menschen in Hof evakuiert

In Hof mussten gestern circa 600 Menschen aus einem Lokal und einem Veranstaltungssaal evakuiert werden. Kurz vor 23 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der integrierten Leitstelle ein, weil Gäste einer Bar in der Poststraße über Reizhusten und Atemwegsbeschwerden berichteten. Da noch nicht klar war, ob es sich um einen Gasaustritt oder den Einsatz von Pfefferspray handelt, wurde aus Sicherheitsgründen das Treffen im benachbarten Veranstaltungssaal ebenfalls geräumt.

Sechs Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt. Bei den anschließenden Messungen durch die Feuerwehr und die Stadtwerke konnte keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Auch der Einsatz von Pfefferspray oder CS-Gas konnte als mögliche Ursache nicht bestätigt werden. Nach Beendigung der Messungen wurde das Lokal geschlossen. Das Treffen im Veranstaltungssaal konnte fortgesetzt werden. Was die Beschwerden bei den Barbesuchern ausgelöst hat, ist weiter unklar. Die Polizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen