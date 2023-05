62-Jähriger aus Chamerau vermisst

Seit Montagmorgen, 22. Mai 2023, 07.00 Uhr, wird der 62-jährige Roland Zweck vermisst. Herr Zweck lebt in einer Pflegeeinrichtung in Chamerau im Landkreis Cham. Umfangreiche Suchmaßnahmen in der Gemeinde führten zu keinem Erfolg.

Herr Zweck ist 173 cm groß, von schlanker Statur, hat graues lichtes Haar und trägt einen 3-Tage-Bart. Bekleidet ist Herr Zweck mit einer grauen Hose und dunkelroten Fleecejacke. Der Vermisste hat einen langsamen schleppenden Gang und ist zeit- und orientierungslos.

Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo wer sich aufhält, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Kötzting unter der Telefonnummer 09941/9431-0, jede andere Polizeidienststelle oder den Notruf unter der Telefonnummer „110“ zu wenden.