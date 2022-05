65-jähriger Dieter Mauersberger aus Wunsiedel vermisst

In Wunsiedel wird seit gestern ein 65-jähriger Mann vermisst. Dieter Mauersberger hat am Morgen das Seniorenheim in der Bibersbacher Straße verlassen und ist nicht dorthin zurückgekehrt.

Im Verlauf des gestrigen Tages suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei aus Wunsiedel nach dem Vermissten. Hierbei kamen auch Personensuchhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz. Leider verlief die Fahndung bislang erfolglos, weshalb die Polizei Wunsiedel nun um Unterstützung aus der Bevölkerung bittet. Zeugen, die den 65-Jährigen sehen, werden gebeten, sich unverzüglich an die Polizei Wunsiedel zu wenden.

Folgender Link führt zum Bild und zur Personenbeschreibung des Vermissten:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/029900/index.html